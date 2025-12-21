Benigni racconta l'incontro con Papa Leone | Gli voglio bene da morire è uno dei miei 4 Papi preferiti

Roberto Benigni a Che Tempo Che Fa racconta l'incontro con Papa Leone XIV e la battuta sul film preferito: "Dice che La vita è bella è il suo film preferito, lui è uno dei miei 4 Papi preferiti". Poi il monito contro la guerra: "È una volgarità immensa". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Gli ‘Oscar’ di Papa Leone XIV, tra i film preferiti c’è Benigni Leggi anche: Garnacho racconta l’esclusione e l’addio al Manchester United: “Uno dei momenti più brutti della mia vita” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un grande Roberto Benigni emoziona con il racconto Pietro - Un uomo nel vento; Roberto Benigni, lo scivolone al Tg1 e lo show (riuscitissimo) su Pietro. Poi confessa: Non so se me lo merito; Cosa vedono nella Chiesa di oggi Benigni e Cercas; MONOLOGO Un grande Roberto Benigni emoziona con il racconto “Pietro – Un uomo nel vento”. Benigni racconta l’incontro con Papa Leone: “Gli voglio bene da morire, è uno dei miei 4 Papi preferiti” - Roberto Benigni a Che Tempo Che Fa racconta l'incontro con Papa Leone XIV e la battuta sul film preferito: "Dice che La vita è bella è il suo film ... fanpage.it

Leone XIV incontra Roberto Benigni e elogia il nuovo monologo: “Bellissimo, il tuo Pietro parla d’amore” - Papa Leone XIV incontra Roberto Benigni e assiste a estratti del monologo “Pietro, un uomo nel vento”, un dialogo intenso su cinema e fede. leichic.it

Benigni presenta l'evento tv 'Pietro - Un uomo del vento'. Poi l'incontro con il Papa - Il Papa e Benigni hanno parlato della vita di San Pietro, di Dante e di Sant’Agostino, della Divina Commedia e delle Confessioni. adnkronos.com

Roberto Benigni racconta ai media vaticani la genesi di “Pietro, un uomo nel vento”: «Il segreto della storia di Pietro è un incontro». #VaticanNewsIT Guarda il video dell'intervista con Andrea Monda x.com

