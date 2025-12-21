Bellingham e Mbappe a segno

Il Real Madrid si è portato a un punto dal Barcellona in vetta alla Liga battendo il Siviglia 2-0 al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid aveva perso le ultime due partite casalinghe, subendo sconfitte contro Celta Vigo e Manchester City prima delle vittorie esterne contro Alaves e Talavera, quest'ultima in Copa del Rey. E non sono stati convincenti per lunghi periodi contro una squadra del Siviglia che aveva sbalordito il Barcellona all'inizio della stagione e creato molte occasioni nell'incontro serrato di sabato.

RM 2025-26 Asistencias 7 Vini Jr. 7 Güler 4 Bellingham 4 Mbappé 4 Fede V. 2 Rodrygo 2 Brahim 1 Tchouameni 1 Trent 1 Carreras 1 Camavinga 1 Militao 1 Gonzalo 1 Courtois 1 Huijsen x.com

