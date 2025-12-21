Beffe Inter un’annata da zero titoli Palestra primo obiettivo per la svolta

L’Inter affronta una stagione senza successi ufficiali, segnando un’annata priva di trofei. La palestra diventa il primo obiettivo per la squadra, simbolo di impegno e miglioramento. Un anno intero senza vittorie ufficiali rappresenta una battuta d’arresto che mette alla prova la tenuta del gruppo. La speranza è che questa fase possa diventare un punto di partenza per la svolta futura.

Un anno solare da zero titoli. Il concetto mourinhano passato alla storia in nerazzurro si ritorce beffardamente contro l' Inter. Sei occasioni, da gennaio a dicembre 2025. La finale di Supercoppa del sigaro e dei balletti dell'ex Conceiçao, tanto per iniziare: rimonta Milan. Bilancio in rosso(nero) anche in semifinale di Coppa Italia: Diavolo a volare a Roma strappando il biglietto per la finale (poi vinta dal Bologna) con un ritorno da tris secco targato Jovetic - doppietta per lui - e Reijnders. L'era Simone Inzaghi, ossia un quadriennio da sei trofei (tre Supercoppe, due Coppe Italia, uno scudetto), a chiudersi poi con un pugno di mosche in mano: il campionato scivolato via dalle mani alla penultima giornata, col Napoli fermato sul pari dal Parma (di Chivu), ma i nerazzurri a impattare con la Lazio causa rigore nel recupero, causato ancora da Bisseck e insaccato da Pedro.

