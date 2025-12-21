Beaton le sprezzature di un amabile pettegolo
Sei un copywriter italiano. Scrivi un'introduzione chiara, sobria e grammaticalmente corretta senza enfasi e sensazionalismi, in massimo 80 parole. Concludi la frase. Beaton, le sprezzature di un amabile pettegolo È ancora possibile scrivere un diario che sia elegante, fluido, curioso di tutto e tutti, per gli ignoti che lo leggeranno in un lontano futuro? Un maestro di questo sofisticato stile ha saputo catturare con leggerezza e ironia i dettagli della propria vita.
E’ ancora possibile scrivere un diario che sia elegante, fluido, curioso di tutto e tutti, per gli ignoti che lo leggeranno in un lontano futuro? Un maestro di questo sofisticato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Il regolamento di conti del giornalismo pettegolo, e la fine del diritto all’oblio
Leggi anche: Violenza di genere e nuovi linguaggi: gli studenti dell’Amabile a Roma
Beaton, le sprezzature di un amabile pettegolo.
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.