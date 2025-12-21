Bazar degli stracci in strada | rivenduta merce recuperata dai cassonetti Multe per 20mila euro

Merce recuperata dai rifiuti e rivenduta in strada. Un “bazar” allestito in strada che è stato smantellato dai carabinieri. L'intervento da parte dei militari è avvenuto a Ostia. Secondo quanto appreso, il personale dell'Arma ha svolto un'operazione finalizzata al contrasto del degrado nelle zone. 🔗 Leggi su Romatoday.it

bazar degli stracci in strada rivenduta merce recuperata dai cassonetti multe per 20mila euro

