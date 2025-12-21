Oltre 1.300 persone hanno partecipato questa mattina alla Bavisela di Natale 2025, manifestazione promossa da Apd Miramar e Asd Trieste Atletica Aps, in coorganizzazione con il Comune di Trieste. L’evento ha confermato una crescita costante di adesioni e una forte partecipazione trasversale della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Bavisela di Natale, oltre 1.300 partecipanti a sostegno del Burlo

Leggi anche: Pigiama Run Bergamo, ecco i dati definitivi: più di 2.300 partecipanti e oltre 60 mila euro raccolti

Leggi anche: Il Natale corre nel Parco di Monza: successo per la GEZE Monza Christmas Run con oltre 1.800 partecipanti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"Bavisela di Natale", la solidarietà va di corsa - Milletrecento persone, vestite quasi tutte di rosso, per la manifestazione che raccoglie fondi per il "Burlo Garofolo" di Trieste ... rainews.it