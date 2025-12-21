Bavisela di Natale oltre 1.300 partecipanti a sostegno del Burlo
Oltre 1.300 persone hanno partecipato questa mattina alla Bavisela di Natale 2025, manifestazione promossa da Apd Miramar e Asd Trieste Atletica Aps, in coorganizzazione con il Comune di Trieste. L’evento ha confermato una crescita costante di adesioni e una forte partecipazione trasversale della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
“In questi giorni dedicati a famiglia e vicinanza, l'adesione alla Bavisela di Natale è la risposta più bella: correre o camminare oggi significa sostenere la Fondazione Burlo, pilastro del nostro territorio". Così @Pier_Roberti al via a #trieste tinyurl.com/5n8t6rw x.com
