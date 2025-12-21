Bastoni Inter quale sarà il futuro del difensore nerazzurro? Arriva la posizione attuale della società
Bastoni Inter, pilastro del presente e del futuro nerazzurro. Il difensore classe 1999 resta centrale nel progetto: l’Inter respinge Bastoni Inter continua a rappresentare uno dei punti fermi più solidi del presente e del futuro nerazzurro. Nonostante le tante voci di mercato che nelle ultime settimane lo hanno accostato a club di primissimo piano come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Bastoni Inter: quel club prepara una offerta importante per il difensore nerazzurro. La posizione del club di viale della Liberazione
Leggi anche: Akanji Inter, il difensore sarà riscattato? Il giocatore spera una cosa. La posizione del club nerazzurro sul centrale
Calciomercato Inter Bastoni e quello che sarà il futuro a gennaio Ecco le ultime indiscrezioni nerazzurre.
Calciomercato Inter, Bastoni lascia i nerazzurri? Due top club in pressing - Alessandro Bastoni può lasciare l'Inter: il difensore dei nerazzurri finisce nel mirino di due top club europei. spaziointer.it
Bastoni Inter, quale sarà il futuro del difensore nerazzurro? Arriva la posizione attuale della società - Il difensore classe 1999 resta centrale nel progetto: l’Inter respinge Bastoni Inter continua a rappresentare uno dei punti fermi più soli ... calcionews24.com
Bastoni: “Inter, volevo lasciare. Mi convinse Conte. Obiettivo? Ci sono andato vicino due volte…” - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni per i canali ufficiali di Panini Italia ... msn.com
Napoli, Beukema: "All'Inter toglierei Calhanoglu. Anche Bastoni è molto forte" x.com
Pericolo spagnolo per Alessandro Bastoni Come riportato da il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo seriamente nel mirino il diensore dell'Inter per l'estate Il Barça, dopo anni di problemi finanziari, dovrebbe poter tornare a spendere sul m - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.