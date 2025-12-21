Bastoni Inter piani chiari sul futuro | rinnovo fino al 2030 nelle idee del club
Inter News 24 Bastoni Inter e strategie nerazzurre: nonostante le voci su Barcellona e Premier, il difensore è nel progetto e pronto a discutere il prolungamento. Bastoni Inter resta una certezza assoluta in casa nerazzurra. Nonostante le numerose indiscrezioni provenienti dall’estero, tra l’interesse del Barcellona e l’attenzione di alcuni club di Premier League, i piani dell’Inter non sono cambiati. Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999 e pilastro della retroguardia nerazzurra, è considerato un giocatore chiave del progetto tecnico presente e futuro. A fare chiarezza sulla situazione è stato Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che ha aggiornato lo scenario attraverso un post su X. 🔗 Leggi su Internews24.com
