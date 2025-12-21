Bastoni Inter il futuro torna in discussione? L’allarme sul possibile assalto in arrivo dalle big europee
Inter News 24 : ecco i club interessati. Le sirene del mercato internazionale tornano a suonare con insistenza per i gioielli dell’ Inter. Secondo quanto rilanciato da Il Quotidiano Sportivo, il futuro di Alessandro Bastoni è finito nuovamente al centro di un intreccio che coinvolge i maggiori top club europei. Il difensore centrale mancino, pilastro imprescindibile della retroguardia a tre disegnata dal tecnico Cristian Chivu, non è finito soltanto nel mirino del Barcellona: nelle ultime ore, infatti, si è registrato un forte e concreto interesse anche da parte del Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bastoni sminuisce le critiche e fa una previsione sul futuro all'Inter; Bastoni allontana i rumors di mercato e annuncia il suo futuro all'Inter; Bastoni e le voci sul futuro al Barcellona: Sono cose che rendono orgogliosi; Bastoni: “Voci sul futuro? Sono orgoglioso e rispondo così, la verità è questa! Probabilmente resto”.
Allarme Bastoni: arriva una brutta notizia per Chivu - Spuntano brutte notizie che vedono Alessandro Bastoni coinvolto: arrivano importanti novità che allarmano anche Chivu ... spaziointer.it
Bastoni sul suo futuro: "Non c'è niente, sono felice all'Inter. Se resterò? Probabilmente sì" - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match contro il Bologna, valido per. m.tuttomercatoweb.com
"Il Barcellona punta Bastoni": l'indiscrezione dalla Spagna preoccupa l'Inter - La dirigenza blaugrana lavora alla difesa del futuro, complice il contratto in scadenza di Christensen: sul taccuino c'è anche Gvardiol del Manchester City ... msn.com
MERCATO INTER: OFFERTE GIÀ SUL TAVOLO! ?? ROMANO ANNUNCIA LA RIVOLUZIONE IN DIFESA
Napoli, Beukema: "All'Inter toglierei Calhanoglu. Anche Bastoni è molto forte" x.com
Pericolo spagnolo per Alessandro Bastoni Come riportato da il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo seriamente nel mirino il diensore dell'Inter per l'estate Il Barça, dopo anni di problemi finanziari, dovrebbe poter tornare a spendere sul m facebook
