Basket Serie B femminile Il Costone parte con il piede giusto ma poi è la Pielle a festeggiare

Nel campionato di Basket Serie B femminile, il Costone inizia bene la partita, ma alla fine è la Pielle Livorno a conquistare la vittoria. La differenza si è vista nei momenti decisivi, con giocatrici come Menchetti e Donadio protagoniste. La squadra di Livorno ha dimostrato maggiore continuità e determinazione. La partita si conclude con il risultato di Pielle 61, Costone 52.

PIELLE LIVORNO 61 COSTONE 52 PIELLE LIVORNO: Bullentini ne, Luschi ne, Baluardi, Nottolini 6, Menchetti 12, Donadio 11, Castiglione V. 8, Castiglione M. 10, Selmi, Benedetti 14. Allenatore Castiglione. COSTONE: Samokhvalova 13, Miccoli ne, Braida 8, Pastorelli 7, Feroci ne, Casini 5, Bonaccini G. 3, Sposato 3, Pierucci 2, Bonaccini V. 9, Sabia 2. Allenatore Fattorini. Arbitri: Mattiello, Bargioli. Parziali: 8-15, 23-22, 46-30. LIVORNO – Il 2025 dell'Oleificio Toscani Costone si chiude con una sconfitta: al PalaCecioni di Livorno le senesi sono state battute dalla Pielle Livorno per 61-52. Una partita approcciata molto bene dalle ragazze di coach David Fattorini (nella foto), come testimonia il punteggio finale del primo quarto: 15-8 per il Costone.

