Tempo di lettura: 2 minuti Lotta e cede con onore la Guerri Napoli Basket superata 106-96 sul campo della vice capolista Umana Reyer Venezia. Grande equilibrio al termine del primo quarto chiuso con i padroni di casa avanti di un solo punto (30-29) dopo una partenza sprint (+10) interrotta da una tripla di un Bolton in grande spolvero che alla fine metterà a referto 24 punti. Nel secondo quarto subito un break dei padroni di casa (43-30), ma così come era successo in precedenza la compagine napoletana è stata brava a tenere botta andando al riposo all’intervallo con un recuperabile 53-48. Al ritorno in campo, però, il Venezia con il passare dei minuti ha messo un solco importante nel punteggio chiudendo il terzo quarto a +14 con i campani capaci di rifarsi sotto nel finale fino al -5 (91-86) a quattro giri di lancette dalla sirena pagando, poi, lo sforzo del tentativo di recupero lo score conclusivo di 106-96. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Basket, serie A: Guerri Napoli ko con onore sul difficile campo dell'Umana Venezia

