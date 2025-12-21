Basket la rimonta della YOLO+ si ferma sul più bello | Cinghialesse vicine alla vittoria contro Taranto
Tempo di lettura: 2 minuti Rimonta sfiorata per la YOLO+ Cestistica Benevento, sconfitta di misura tra le mura amiche dalla Dinamo Taranto. Le cinghialesse hanno interpretato al meglio la gara per lunghi tratti, portandosi anche in vantaggio nel terzo quarto, dopo essere stata sotto di dieci punti. Trovata la leadership della gara, però, le sannite subiscono il rientro di Taranto, che torna in doppia cifra di vantaggio. Nell’ultimo periodo le cinghialesse provano a riaprire i giochi, ma il tentativo di rimonta si ferma sul -4. Taranto parte fortissimo, trovando tre triple nei primi minuti con Savchuk e Macello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Basket femminile, la rimonta della YOLO+ Benevento si ferma sul più bello: sconfitta di misura contro il Taranto.
