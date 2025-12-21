Basket il derby della Romagna è della Dole | una Rbr strepitosa sbanca Forlì e ora punta alla Coppa Italia
La Dole Rimini non si ferma più. E sarà un Natale davvero sereno. I biancorossi di coach Sandro Dell’Agnello vincono anche il derby della Romagna in trasferta (77-86 a Forlì) e dicono cinque vittorie consecutive in un mese di dicembre strepitoso. Rbr riesce a vincere alla Unieuro Arena dopo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
