Basket chiude l’anno con un successo la IES Pisa in Divisione Regionale 2

Pisa, 21 dicembre 2025 – Nell’ultima giornata del 2025, la Devitalia IES Pisa approfitta del calendario per conquistare la sua seconda vittoria consecutiva e riportarsi nella parte alta della classifica del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. Contro il Basket Argentario, i ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri non hanno avuto problemi a chiudere il match al riposo.. LA CRONACA – L’inizio di partita è u po’ contratto, con diversi errori da sotto da parte biancoceleste, ma Bonasera e compagni allungano nel secondo periodo, andando al riposo con un buon vantaggio di 7 lunghezze ( 40-33 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

