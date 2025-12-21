Basket chiude l’anno con un successo la IES Pisa in Divisione Regionale 2

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 21 dicembre 2025 – Nell’ultima giornata del 2025, la Devitalia IES Pisa approfitta del calendario per conquistare la sua seconda vittoria consecutiva e riportarsi nella parte alta della classifica del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. Contro il Basket Argentario, i ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri non hanno avuto problemi a chiudere il match al riposo.. LA CRONACA – L’inizio di partita è u po’ contratto, con diversi errori da sotto da parte biancoceleste, ma Bonasera e compagni allungano nel secondo periodo, andando al riposo con un buon vantaggio di 7 lunghezze ( 40-33 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket chiude l8217anno con un successo la ies pisa in divisione regionale 2

© Sport.quotidiano.net - Basket, chiude l’anno con un successo la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Leggi anche: Basket, successo in volata a Pisa per la IES con Grosseto, in Divisione Regionale 2

Leggi anche: Basket, torna al successo a Rosignano la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.