Basaksehir-Gaziantep Bld lunedì 22 dicembre 2025 ore 15:00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Basaksehir e Gaziantep Bld, in programma lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 15:00, chiude il 17esimo turno di Superlig turca. Si tratta di un confronto importante tra la squadra di Sahin e la sorpresa del campionato, il Gaziantep Bld. Di seguito, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita.

Posticipo del 17esimo turno di superlig turca che vede il Basaksehir di Sahin affrontare il Gaziantep Bld grande sorpresa del torneo. Prosegue il momento altalenante del tecnico ex Borussia Dortmund, che non riesce a risollevare le sorti nemmeno dei Boz Bayku?lar. In classifica è lontana anche la zona coppe, con anche la coppa che ha visto l'ennesima sconfitta contro il Galatasaray di Okan Buruk.

