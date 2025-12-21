Basaksehir-Gaziantep Bld lunedì 22 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici.

Posticipo del 17esimo turno di superlig turca che vede il Basaksehir di Sahin affrontare il Gaziantep Bld grande sorpresa del torneo. Prosegue il momento altalenante del tecnico ex Borussia Dortmund, che non riesce a risollevare le sorti nemmeno dei Boz Bayku?lar. In classifica è lontana anche la zona coppe, con anche la coppa che ha visto l’ennesima sconfitta contro il Galatasaray di Okan Buruk. Il GFK ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

