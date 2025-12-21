Barron Trump, figlio di Donald Trump, ha recentemente attirato l’attenzione dei media americani grazie a un film in uscita su Melania. La sua vita, caratterizzata da un percorso di fede ritrovata, interessi per le criptovalute e una presenza sui social limitata, continua a suscitare curiosità e riflessioni sul suo ruolo all’interno della famiglia e della scena pubblica. Il film che uscirà a breve su Melania ha riacceso l’interesse dei media americani per la famiglia Trump.

Il film che uscirà a breve su Melania ha riacceso l’interesse dei media americani per la famiglia Trump. In un episodio del podcast The George Janko Show, Stuart Knechtle, un pastore evangelico con 2,4 milioni di follower su TikTok, ha rivelato di aver avuto una conversazione notturna con il figlio più piccolo di Trump, Barron, e che il giovane sarebbe «molto vicino a riaffermare la sua fede in Cristo ». Una notizia privata che, se è vera, non avrebbe dovuto essere diffusa. E ha scatenato i social con milioni di commenti. Ma chi è davvero Barron Trump? È il più piccolo dei cinque figli che Donald ha avuto da tre mogli: viene dopo Donald Trump Jr. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Barron Trump, il figlio-pertica di Donald tra fede ritrovata, criptovalute e zero social

Leggi anche: Trump scherza a cena gala per Bin Salman: “Ho presentato Cristiano Ronaldo a Barron. Ora mio figlio mi rispetta di più”

Leggi anche: "Barron Trump gay, il figlio 18enne del tycoon fidanzato con il ballerino argentino Carlo Strasser", la voce che "scuote" la Casa Bianca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Barron Trump, il figlio 18enne di Donald vuole seguire le orme di papà: lancerà la sua società immobiliare - Barron Trump vuole seguire le orme di papà Donald Trump e, a quanto, pare, anche se appena 18enne è già interessato ad avviare un'attività in proprio. ilgazzettino.it

Chi è Barron Trump il figlio più giovane del neo-presidente degli Stati Uniti - La sera prima del secondo insediamento di Donald Trump, a gennaio, l’attivista conservatore ventiduenne CJ Pearson ha organizzato una festa in onore degli influencer che si erano schierati a favore ... vanityfair.it

Cristiano Ronaldo a cena con Trump alla Casa Bianca, i ringraziamenti e l'incontro col figlio Barron: «Ora mi rispetta». Spunta anche Elon Musk - Arrivato nella East Room con la futura moglie Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ha rappresentato insieme a bin Salman l'Arabia Saudita Alla fine Cristiano Ronaldo alla Casa Bianca c'è andato ... leggo.it

#BarronTrump ha fatto una “Zoom call” con #andrewtate, l’influencer imputato per stupro e tratta sessuale che si presenta come “maestro di virilità”: una notizia che a #Washington ha sollevato più domande che sorrisi. È bastato il racconto di un conoscente de - facebook.com facebook