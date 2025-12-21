L’attrice siciliana racconta l’inferno delle ischemie e dei dolori cronici: dalla depressione alla rinascita per i suoi 50 anni. Barbara Tabita, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 20 dicembre 2025, ha aperto il suo cuore raccontando uno dei periodi più bui della sua vita. L’attrice, volto amato del cinema e della TV (da . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Barbara Tabita a Verissimo: «La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere»

Leggi anche: Barbara Tabita spiega perché ha smesso di fare l’attrice: “La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere”

Leggi anche: “I mal di testa erano sempre più violenti, non passavano nemmeno col cortisone. La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere”: il racconto di Barbara Tabita

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Barbara Tabita: La malattia mi ha rubato gli anni più belli di mia figlia. Quando ho iniziato a guarire sono stata lasciata; Barbara Tabita si racconta: Ho vissuto un incubo, l'emicrania aura ha annullato la mia vita; Ho attraversato l'inferno, Barbara Tabita e la lotta contro la malattia a Verissimo; Barbara Tabita spiega perché ha smesso di fare l'attrice: La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere.

Barbara Tabita spiega perché ha smesso di fare l’attrice: “La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere” - Barbara Tabita si racconta a Verissimo e spiega perché, a un certo punto della sua vita, ha deciso di fermarsi e allontanarsi dal lavoro di attrice ... fanpage.it