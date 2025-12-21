Barbara D'Urso terza a Ballando l'ultimo messaggio per Selvaggia Lucarelli | Non riesco a essere falsa

Barbara D'Urso si è classificata terza a Ballando con le Stelle e ha rivolto un messaggio a Selvaggia Lucarelli, mantenendo un tono diretto e sincero. Durante la cerimonia di consegna del trofeo, ha espresso il suo pensiero, dimostrando di non riuscire a essere falsa. Questo gesto ha suscitato attenzione, riflettendo le sue emozioni in un momento importante.

Barbara D'Urso non nasconde il risentimento nei confronti di Selvaggia Lucarelli e, al momento della consegna del trofeo per il terzo posto, si rivolge così alla giurata di Ballando con le Stelle.

