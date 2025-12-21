Barbara d’Urso, stanca ma entusiasta di questa straordinaria avventura chiamata Ballando con le Stelle, con un lungo e commosso messaggio ringrazia e traccia un bilancio il giorno dopo la finale dello show condotto dalla collega e amica Milly Carlucci. BALLANDO CON LE STELLE: LE PAROLE DI BARBARA D’URSO DOPO LA FINALE Ci sono viaggi che si misurano in respiro, fatica, lacrime e sorrisi. Questo è stato il mio viaggio a Ballando con le Stelle: mesi di lavoro intenso, di prove infinite, lividi nascosti sotto i costumi e coraggio mostrato in pista. Voglio dire grazie. Grazie a chi lavora dietro le quinte: tecnici, costumisti, autori, produzione, regia e a te Milly. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BARBARA D'URSO: LE COMMOSSE PAROLE DOPO LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE

Il Paso di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 29/11/2025

Francesca Fialdini seconda classificata. Barbara D'Urso e Fabio Fognini terzi a pari merito - facebook.com facebook