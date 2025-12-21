Barbara d’Urso colpo basso da Malgioglio durante la finale di Ballando con le stelle
Malgioglio, durante la finale di Ballando con le stelle, ha postato una story per fare il tifo per Francesca Fialdini ma non per Barbara d'Urso. I due sono amici da anni, come mai l'artista le ha voltato le spalle?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
BARBARA D’URSO TERZA CLASSIFICATA con il 31% dei voti contro il 69% di Andrea Delogu. Per la giuria di #BallandoConLeStelle Barbara aveva vinto 3-2 la gara contro la coppia Delogu-Nikita. Che ne pensate Meritava la finale E che voto le date com - facebook.com facebook
