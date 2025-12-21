Bande di nuovi italiani che spadroneggiano in ampie zone delle nostre città e arrivano a minacciare di morte i giornalisti che raccontano le loro malefatte. L'ultimo caso arriva da Portedone dove il giornalista dell'emittente locale TV12 Federico Da Ros è stato oggetto di pesanti intimidazioni. "Giornalista di m. da quando è che inizia a farti i c*** tuoi, figlio di p.", afferma un giovane di origini albanesi, il cui volto è mascherato da un passamontagna in un video diffuso sui social. Alle immagini è seguito anche un messaggio privato, inviato dallo stesso autore del video, con nuovi insulti e frasi offensive, fino ad augurare una malattia mortale al giornalista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bande di stranieri fuori controllo, minacce choc al giornalista: "Fatti i c... tuoi"

