Bande di stranieri fuori controllo minacce choc al giornalista | Fatti i c tuoi
Bande di nuovi italiani che spadroneggiano in ampie zone delle nostre città e arrivano a minacciare di morte i giornalisti che raccontano le loro malefatte. L'ultimo caso arriva da Portedone dove il giornalista dell'emittente locale TV12 Federico Da Ros è stato oggetto di pesanti intimidazioni. "Giornalista di m. da quando è che inizia a farti i c*** tuoi, figlio di p.", afferma un giovane di origini albanesi, il cui volto è mascherato da un passamontagna in un video diffuso sui social. Alle immagini è seguito anche un messaggio privato, inviato dallo stesso autore del video, con nuovi insulti e frasi offensive, fino ad augurare una malattia mortale al giornalista. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: "Spero tu muoia". Le minacce del maranza al giornalista. Il video choc
Leggi anche: Da Roma a Milano, città in mano alle bande: ecco dove l’Italia è fuori controllo
Rissa fra stranieri davanti al cimitero: gli insulti, i pugni e l'inseguimento con il bastone davanti ai bambini del gruppo scout:....
Bande fuori controllo a Pordenone, le minacce choc al giornalista: "Fatti i c... tuoi" - Bande di nuovi italiani che spadroneggiano in ampie zone delle nostre città e arrivano a minacciare di morte i giornalisti che raccontano le ... msn.com
Vittorio Feltri non ne può più: ''Sono disgustato''. Stranieri fuori controllo a Milano - Non è più una città tranquilla nella quale vivere, specie nella periferia. iltempo.it
TURISTA AVVISATO ... Mezzo salvato : I turisti sono stati avvertiti della crescente minaccia dei borseggiatori vietnamiti che prendono di mira le famose attrazioni di Bangkok , Le bande di borseggiatori vietnamiti prendono di mira le attrazioni di Bangkok, ricorr facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.