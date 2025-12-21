Pontedera, 21 dicembre 2025 – Paura in Valdera. Una bambina di 11 anni è rimasta coinvolta in un incidente durante un’attività equestre. È successo nel primo pomeriggio di ieri, sabato 20 dicembre, al Centro ippico “Lo Scoiattolo” di Treggiaia nel comune di Pontedera. In base alle prime informazioni la bimba è caduta da cavallo riportando un trauma facciale. Rifiuti e raccolta differenziata, i 5 errori più comuni (che costano caro). E uno è davvero molto diffuso Arrivato l’elicottero Pegaso. Subito dopo la caduta sono stati allertati i soccorsi. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato poco prima delle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambina di 11 anni cade da cavallo: trauma facciale, portata al Meyer in elicottero

