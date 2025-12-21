Bambina di 11 anni cade da cavallo i soccorsi e la corsa in elisoccorso | la piccola ha un trauma facciale

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di 11 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo avvenuta al maneggio del Centro Ippico 'Lo Scoiattolo' di Pontedera (Pisa). Dopo i primi soccorsi sul. 🔗 Leggi su Leggo.it

bambina di 11 anni cade da cavallo i soccorsi e la corsa in elisoccorso la piccola ha un trauma facciale

© Leggo.it - Bambina di 11 anni cade da cavallo, i soccorsi e la corsa in elisoccorso: la piccola «ha un trauma facciale»

Leggi anche: Bambina di 11 anni cade da cavallo: trauma facciale, portata al Meyer in elicottero

Leggi anche: Aida Yespica e il trauma che le ha cambiato la vita: "Sono stata abusata da piccola, avevo 7 anni"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer; Paliano, Bambino batte la testa a terra mentre gioca a pallone. Arriva l'eliambulanza; CASERTA. Bimba cade e batte la testa. La corsa da piazza Vanvitelli al Santobono.

bambina 11 anni cadeBambina di 11 anni cade da cavallo: trauma facciale, portata al Meyer in elicottero - I sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento a Firenze con Pegaso ... msn.com

bambina 11 anni cadeTreggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer - Brutta caduta e grande paura per un incidente, ieri 20 dicembre, a Treggiaia, nel Comune di Pontedera. pisatoday.it

bambina 11 anni cadeSi arrampica per gioco su una parete di roccia in Val Venosta, e cade: morto un bambino di 11 anni - ROMA – Un bambino di 11 anni ha perso la vita in val Venosta, in Alto Adige, dopo essere caduto da una parete rocciosa. dire.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.