BAM Festival domenica al parco Yoga caccia al tesoro e workshop

BAM Festival torna domenica al parco con una serie di attività gratuite e accessibili a tutti. Tra yoga, caccia al tesoro e workshop, l’evento promuove uno stile di vita attivo e inclusivo, in linea con i valori Paralimpici di coraggio, ispirazione, determinazione e uguaglianza. Una giornata dedicata allo sport e alla condivisione, in vista delle Olimpiadi. Appuntamento oggi con la nuova edizione di BAM Winter Festival.

Protagonista della giornata sarà Simone Barlaam, nuotatore Paralimpico e artista visivo, parte del progetto Olympian Artists promosso dal Museo Olimpico a Losanna, che guiderà un workshop creativo per la realizzazione di un'opera collettiva, simbolo di inclusione e comunità.

