Ballerina denuncia l’ex | Quando era ubriaco mi riempiva di botte

Una ballerina ha recentemente raccontato in tribunale di aver subito violenze dal suo ex tra il 2015 e il 2017, quando era spesso sotto l’effetto di alcol. La testimonianza riporta episodi di violenza fisica che si sarebbero verificati durante quel periodo. La donna ha deciso di parlare pubblicamente per fare luce sulla vicenda e chiedere giustizia.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2017, ma sono riaffiorati nuovamente nel racconto reso nei giorni scorsi in tribunale dalla giovane donna ascoltata dal giudice monocratico di Rimini. Il processo, già arrivato alla fase della discussione, è stato rinviato a febbraio per le repliche. Sul banco degli imputati c'è un riccionese oggi trentenne, accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni personali: a denunciarlo è stata la sua ex compagna, allora poco più che ventenne. La ragazza, originaria di Torino, ha ricostruito in aula una relazione iniziata come una storia d'amore e presto degenerata in un vero e proprio inferno.

