La star de Le notti di Salem e Top Gun: Maverick ha raccontato il lavoro svolto insieme al genitore sul set dell'atteso sequel del cult di Mel Brooks. Alla première del suo ultimo film, The Testament of Anne Lee, Lewis Pullman ha raccontato di essere ancora incredulo per aver avuto la possibilità di recitare nel sequel di Balle spaziali di Mel Brooks al fianco del padre, Bill Pullman. Balle spaziali uscì nel 1987, sei anni prima della sua nascita, e Pullman jr. è cresciuto con il successo del film, nel quale recitò anche il padre, già consolidato. Ora anche lui è uno dei protagonisti del secondo atteso film, in uscita nel 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Balle spaziali 2, Lewis Pullman ha lavorato sul set con il padre Bill: "È stata come una bizzarra simulazione"

Leggi anche: Daniel Day-Lewis torna sul set: “Sono rinato con mio figlio regista”

Leggi anche: Balle Spaziali 2, terminate le riprese, Josh Gad ringrazia Mel Brooks e Rick Moranis

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Balle spaziali 2, Lewis Pullman ha lavorato sul set con il padre Bill: "È stata come una bizzarra simulazione" - La star de Le notti di Salem e Top Gun: Maverick ha raccontato il lavoro svolto insieme al genitore sul set dell'atteso sequel del cult di Mel Brooks. movieplayer.it