Ballando Lucarelli furiosa con Colombari-Favilla | Vi metterei le mani addosso

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli si è mostrata molto critica nei confronti dell'esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla, definendola poco convincente e non all'altezza di una finale. La sua reazione ha suscitato discussioni tra i telespettatori, evidenziando l'importanza del giudizio professionale nel contesto del programma. La vicenda ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli appassionati di danza.

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli furiosa a Ballando con le stelle. La giurata, senza freni, ha espresso il suo giudizio sull'esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla, definendola "fiacca" e "non da finale".  La coppia, rientrata in gara per la finale grazie allo spareggio andato in scena all'inizio della puntata, è scesa in pista con una

