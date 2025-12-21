Ballando Lucarelli furiosa con Colombari-Favilla | Vi metterei le mani addosso
Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli si è mostrata molto critica nei confronti dell'esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla, definendola poco convincente e non all'altezza di una finale. La sua reazione ha suscitato discussioni tra i telespettatori, evidenziando l'importanza del giudizio professionale nel contesto del programma. La vicenda ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli appassionati di danza.
(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli furiosa a Ballando con le stelle. La giurata, senza freni, ha espresso il suo giudizio sull'esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla, definendola "fiacca" e "non da finale". La coppia, rientrata in gara per la finale grazie allo spareggio andato in scena all'inizio della puntata, è scesa in pista con una . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Ballando con le stelle, Martina Colombari senza il maestro Favilla: cosa succede
Leggi anche: Martina Colombari alla ricerca di Luca Favilla: il mistero a Ballando con le stelle
Ballando, Lucarelli furiosa con Colombari-Favilla: "Vi metterei le mani addosso" - La giurata, senza freni, ha espresso il suo giudizio sull'esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla, definendola "fiacca" e "non da finale". adnkronos.com
Ivan Zazzaroni: “La finale di Ballando? Fialdini-D’Urso, ma occhio alla sorpresa Delogu o Martina Colombari” - Il direttore del Corriere dello Sport racconta Ballando con le Stelle 2025: la possibile finale a tre, la sua opinione sulle tensioni Lucarelli- fanpage.it
Martina Colombari stroncata da Selvaggia Lucarelli a Ballando: “Manca il cuore e l’anima”/ “Sembri un Cyborg” - Martina Colombari stroncata da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025: "Manca il cuore e l'anima... ilsussidiario.net
Il direttore del Corriere dello Sport racconta Ballando con le Stelle 2025 La possibile finale a tre, la sua opinione sulle tensioni Lucarelli-D’Urso, il tesoretto-gate e la “Sindrome di Fred Astaire” che ha colpito Paolo Belli. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.