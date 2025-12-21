Ballando la frecciata di Magnini dopo la finale | Il mondo della danza sa
(Adnkronos) – Non si spengono le polemica attorno alla finale di Ballando con le stelle. La classifica finale ha fatto discutere e ha lasciato l’amaro in bocca al alcuni concorrenti. Tra questi Filippo Magnini, arrivato quinto ex aequo con Martina Colombari e Rosa Chemical, una posizione considerata ingiusta da molti, tra cui i ‘tribuni del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Le lacrime di Martina Colombari sul quarto posto a Ballando, Magnini: “Vinto per pubblico e mondo della danza”
Leggi anche: Ballando, Magnini in finale incanta tutti… tranne la giuria: è polemica
Francesca Fialdini, l'enigmatico messaggio social: Rilassati, che non mi ricordo nemmeno come ti chiami; Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita; Ballando, le ‘pagelle’ di Lucarelli: dallo sbrocco di Magnini al ticket di D’Urso; Ballando con le Stelle: frecciatina di Mariotto e Lucarelli su Barbara.
Ballando, la frecciata di Magnini dopo la finale: "Il mondo della danza sa" - La classifica finale ha fatto discutere e ha lasciato l'amaro in bocca al alcuni concorrenti. adnkronos.com
Ballando Con Le Stelle 2025, caos prima della Finale: Filippo Magnini si infuria dietro le quinte, ecco il motivo - Filippi Ballando: tensione e frustrazione nella finale di Ballando con le Stelle. mondotv24.it
Caos a Ballando dopo l’esibizione di Magnini: il pubblico rumoreggia contro Lucarelli, cosa è successo - Il pubblico fischia Selvaggia Lucarelli e si schiera con Filippo Magnini, l'intervento della giurata ... fanpage.it
“Qualcosa di dolce a Lucarelli”, “Non riesco a essere finta”, (l’ultima) frecciata di D’Urso a Ballando x.com
"Qualcosa di dolce a Lucarelli", "Non riesco a essere finta", (l'ultima) frecciata di D'Urso a Ballando Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.