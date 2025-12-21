Ballando D’Urso e il valzer con finale a sorpresa | il bacio con La Rocca
Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno eseguito un valzer che si è concluso con un bacio, suscitando l’attenzione degli spettatori e una standing ovation. La scena ha attirato l’interesse per la spontaneità e l’emozione trasmesse. Questo episodio rimarrà sicuramente tra i momenti più discussi della stagione.
(Adnkronos) – Un valzer con finale a sorpresa. Nella pista di Ballando con le stelle tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca è scattato il bacio alla fine della performance, che ha raccolto una standing ovation dal pubblico. La coppia ha portato in scena un valzer carico di emotività e intimità, fatto di prese e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
