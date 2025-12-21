Ballando D’Urso e il valzer con finale a sorpresa | il bacio con La Rocca

Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno eseguito un valzer che si è concluso con un bacio, suscitando l’attenzione degli spettatori e una standing ovation. La scena ha attirato l’interesse per la spontaneità e l’emozione trasmesse. Questo episodio rimarrà sicuramente tra i momenti più discussi della stagione.

La rabbia di Magnini, l'intervento di Barbara D'Urso. Colpo di scena nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle >> https://buff.ly/lsOqu6z - facebook.com facebook

Fabio Canino e la finale di Ballando con le stelle: «Barbara D'Urso ha avuto paura, Andrea Delogu ha la maturità di una sessantenne. I gay in tv Sono gay di regime» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.