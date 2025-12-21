Ballando con le stelle vince Delogu ma è bufera | la grave accusa
La coppa è stata sollevata, le luci dello studio si sono spente, ma Ballando con le Stelle 2025 non ha smesso di far discutere. La vittoria di Andrea Delogu insieme al maestro Nikita Perotti, arrivata al termine di una finale intensa e carica di emozioni, ha acceso immediatamente un acceso dibattito sui social. Se in studio il verdetto è stato accolto tra applausi e commozione, online il clima si è fatto molto più teso, trasformando il post-finale in una vera arena di giudizi, confronti e polemiche. Nel giro di poche ore dalla proclamazione, Facebook e X si sono riempiti di commenti contrastanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
