BALLANDO CON LE STELLE | VINCE ANDREA DELOGU PODIO E CLASSIFICA FINALE

Ballando con le Stelle ha concluso la sua 20ª edizione, confermando il suo ruolo di appuntamento fisso del sabato sera di Rai1. La serata ha visto la proclamazione della coppia vincitrice, sotto la guida di Milly Carlucci. Di seguito, la classifica finale e il podio della competizione.

Ballando con le Stelle ha incoronato la coppia vincitrice della 20° edizione del mitologico show del sabato sera di Rai1 diretto e condotto dall’immarcescibile Milly Carlucci. Dopo una sfida senza esclusione di colpi e ovviamente di polemiche, tra balli, votazioni, spareggi all’ultimo voto, manche avvincenti, sorprese ed emozioni, ha vinto la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Sono stati loro ad alzare la grande coppa dell’edizione 2025 di Ballando. Al secondo posto si sono classificati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, al terzo posto Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca e Fabio Fognini con Giada Lini. 🔗 Leggi su Bubinoblog

