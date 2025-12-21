Ballando con le stelle vince Andrea Delogu Il video rivelatore con Perotti

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori dell'edizione 2025 di Ballando con le stelle, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La loro partecipazione si è distinta per impegno e capacità, portando a casa il titolo finale. Di seguito, il video che ne ripercorre i momenti più significativi.

Sono Andrea Delogu e Nikita Perotti i vincitori dell'edizione 2025 di Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Secondi classificati di questa ventesima edizione, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. In un video pubblicato sui social dopo la vittoria, Andrea Delogu e Nikita Perotti ringraziano il pubblico: "grazie per averci sostenuto dall'inizio fino alla fine, abbiamo vinto soprattutto grazie a voi. E' tutto merito vostro, è incredibile quello che è successo, abbiamo vissuto un sogno". Prima, durante e dopo la diretta, lo spettacolo "vero" è pero sui social, con centinaia di spettatori che si scatenano stile ultrà tra esultanze matte, parole dure nei confronti degli artisti "rivali", sfottò e recriminazioni.

