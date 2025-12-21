Ballando con le Stelle trionfo non troppo a sorpresa per la conduttrice | le pagelle dei concorrenti

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclusa la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci: vittoria un po’ telefonata, ecco le pagelle. E anche la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci, è giunta a conclusione. Lo show di Rai 2 ha focalizzato l’attenzione di milioni di spettatori, confermando il successo di share, con la Rai che si è presa la rivincita contro Mediaset, dopo mesi di calo di ascolti. La finale è stata al cardiopalma, con le tensioni iniziate dietro le quinte. La premiazione di Ballando con le Stelle – cityrumors.it Alla fine, dopo tanto sudore, impegno, dedizione, professionalità, è stata proclamata la vincitrice assoluta di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

ballando con le stelle trionfo non troppo a sorpresa per la conduttrice le pagelle dei concorrenti

© Cityrumors.it - Ballando con le Stelle, trionfo non troppo a sorpresa per la conduttrice: le pagelle dei concorrenti

Leggi anche: Barbara D’Urso come attrice non funziona (8), Magnini troppo convinto (5), Coriandoli ballerina discutibile (4): le pagelle di Ballando con le Stelle

Leggi anche: Martina Colombari e Andrea Delogu toccanti e coraggiose, Fabio Fognini troppo convinto: le pagelle di Ballando con le Stelle

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ivan Zazzaroni anticipa la finale di Ballando con le stelle 2025: Ecco le due favorite; Ballando con le stelle, le pagelle del 20 dicembre: il melodramma di Martina Colombari (3), il trionfo di Barbara D’Urso (7); Ballando con le Stelle, finale: trionfa Andrea Delogu che batte Francesca Fialdini. Cosa è successo; Ballando con le Stelle, le pagelle: Andrea Delogu vince su Fialdini-Mazinga (10), Colombari derubata (4), il caffeuccio di d'Urso a Lucarelli (8).

ballando stelle trionfo troppoA sorpresa ma non troppo Andrea Delogu vince “Ballando con le stelle 2025”. Le pagelle della finale - Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il gran finale della ventesima edizione, condotta come sempre da Milly Carlucci. iodonna.it

ballando stelle trionfo troppoBallando con le Stelle 2025 : vincono a sorpresa Andrea Delogu e Nikita Perotti, ma dall'anno prossimo bisogna correre ai ripari - La ventesima edizione del programma di Rai1 spariglia le carte all'ultimo, ma ha un grande bisogno di innovarsi ... vanityfair.it

ballando stelle trionfo troppoBallando con le stelle, le pagelle del 20 dicembre: il melodramma di Martina Colombari (3), il trionfo di Barbara D’Urso (7) - Le pagelle della puntata finale di Ballando con le stelle 2025, con voti volontariamente dissimili a quelli elargiti dalla giuria e dalla classifica ufficiale ... dilei.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.