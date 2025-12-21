Ballando con le Stelle trionfo non troppo a sorpresa per la conduttrice | le pagelle dei concorrenti

Conclusa la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci: vittoria un po’ telefonata, ecco le pagelle. E anche la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci, è giunta a conclusione. Lo show di Rai 2 ha focalizzato l’attenzione di milioni di spettatori, confermando il successo di share, con la Rai che si è presa la rivincita contro Mediaset, dopo mesi di calo di ascolti. La finale è stata al cardiopalma, con le tensioni iniziate dietro le quinte. La premiazione di Ballando con le Stelle – cityrumors.it Alla fine, dopo tanto sudore, impegno, dedizione, professionalità, è stata proclamata la vincitrice assoluta di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

