Ballando con le Stelle sfiora il 32% di share Bene il Concerto alla Camera
Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la finale di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci - e vinta da Andrea Delogu con Nikita Perotti - conquistare una media di 3.189.000 individui all'ascolto pari al 31.7% di share (Ballando. Tutti in pista: 3.911.000 - 21.7%), vincendo la serata. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo ha totalizzato il 13.4% pari a una media di 1.689.000 teste. Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole Di Più con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 424.000 individui all'ascolto pari al 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Guadagni di share di tu si que vales supera il 29% e ballando con le stelle tra il 20 e 24%
Leggi anche: Auditel, testa a testa del sabato: Ballando con le Stelle e Tú sí que vales si spartiscono il 26.8% di share
Ascolti tv, Ballando con le Stelle sfiora il 32% di share. Bene il Concerto alla Camera - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la finale di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci - iltempo.it
Ballando con le stelle, la vittoria incredibile di Andrea Delogu. Sconfitta di Francesca Fialdini - Terzi classificati Barbara d'Urso e Fabio Fognini dopo una maratona televisiva terminat ... msn.com
Una performance intensa, un secondo posto conquistato con grinta e un look che ha lasciato il segno. Francesca Fialdini ha incantato il pubblico di Ballando con le Stelle. Durante la finale, la conduttrice ha sfoggiato una gonna ampia e scenografica che, prop - facebook.com facebook
Andrea Delogu, la vincitrice di Ballando con le stelle: “Incredibile quello che è successo” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.