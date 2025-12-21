Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la finale di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci - e vinta da Andrea Delogu con Nikita Perotti - conquistare una media di 3.189.000 individui all'ascolto pari al 31.7% di share (Ballando. Tutti in pista: 3.911.000 - 21.7%), vincendo la serata. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo ha totalizzato il 13.4% pari a una media di 1.689.000 teste. Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole Di Più con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 424.000 individui all'ascolto pari al 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ballando con le Stelle sfiora il 32% di share. Bene il Concerto alla Camera

