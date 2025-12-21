Ballando con le Stelle pagelle finali | Delogu vince 9 durata monstre 4 D' Urso ha perso un' occasione 5

Ecco le pagelle finali di Ballando con le Stelle: Andrea Delogu si aggiudica il primo posto con un punteggio di 9, grazie a una performance duratura e consistente (4). Barbara D'Urso, invece, perde un'occasione importante, ottenendo un 5. Fognini e Fialdini si posizionano rispettivamente terzi. La gara si è rivelata equilibrata e ricca di sorprese, confermando l'interesse del pubblico per questa edizione.

La vittoria di Andrea Delogu ci salva da quella (scontata) di Francesca Fialdini, mentre Barbara D'Urso e Fabio Fognini si classificano terzi. Ecco le pagelle della finale di Ballando con le Stelle 2025 Suonino le trombe, rullino i tamburi: dopo tredici nottambule puntate, ieri sera si è conclusa la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Con la più nottambula di tutte: chiusura quasi alle due di notte, con tanto di edizione del tg di mezzanotte che irrompe quando i concorrenti sono ancora impegnati nella prima manche. Alla fine vincono Andrea Delogu e Nikita Perotti, mentre la lodatissima Francesca Fialdini arriva seconda, in coppia con Giovanni Pernice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, pagelle finali: Delogu vince (9), durata monstre (4), D'Urso ha perso un'occasione (5) Leggi anche: Pagelle ‘Ballando con le Stelle’ 6 dicembre: Francesca Fialdini è tornata, per la vittoria è corsa a tre con Barbara D’Urso e Andrea Delogu Leggi anche: Andrea Delogu magica, Francesca Fialdini stellare, Barbara D’Urso macigno: le pagelle della finale di Ballando con le Stelle 2025 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. «Ballando con le stelle», le pagelle finali: la simpatia di Fognini (che cade, ma arriva terzo), 7; la rivincita di D'Urso (anche lei terza) 8; Giuria abbastanza equilibrata, 7; Ballando, le 'pagelle' di Lucarelli: dallo sbrocco di Magnini al ticket di D'Urso; Ballando con le stelle 2025: le pagelle dei protagonisti della finale dello show condotto da Milly Carlucci; Ballando con le Stelle, pagelle: Fialdini impressionante (8), Andrea Delogu sincera (8) e la strana arringa della Lucarelli (5). Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu (10) trionfo meritato, Fialdini brilla (9), D'Urso ostinata (5) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata finale della ventesima edizione del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci sabato 20 dicembre 2025 ... libero.it

