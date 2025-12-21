Ballando con le Stelle Nikita Perotti trionfa insieme ad Andrea Delogu | è la prima vittoria del maestro di Chivasso
Nikita Perotti, giovane maestro di ballo di Chivasso, ha conquistato la vittoria a Ballando con le Stelle 2025 insieme ad Andrea Delogu. Questa affermazione rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e testimonia il suo impegno e talento nel mondo della danza. Perotti si è distinto per la sua professionalità, portando a casa il primo posto in questa prestigiosa competizione.
Nikita Perotti, il giovane maestro di ballo di Chivasso ha vinto Ballando con le Stelle 2025 con Andrea Delogu. Il verdetto è arrivato intorno alle 2 di notte di oggi, domenica 21 dicembre 2025, al termine della lunga prima serata di Raiuno iniziata sabato 20 dicembre."Volevo ringraziarti Milly. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Andrea Delogu parla del suo rapporto con il maestro di Ballando, Nikita Perotti: «No, non stiamo insieme. Ci siamo trovate come anime»
Leggi anche: Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: “Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita”
Ballando con le Stelle, su Instagram la dichiarazione di Andrea Delogu a Nikita Perotti; Andrea Delogu e la dichiarazione a Nikita Perotti: l’amore sbocciato a Ballando?; Andrea Delogu su Nikita Perotti: “Ho fatto un casino”, dietrofront (con scuse) dopo Ballando con le stelle; È il mio pilasto, le lacime di Nikita Perotti per Andrea Delogu a Ballando.
Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano in finale - Selvaggia Lucarelli: “Sono furibonda, vi metterei le mani addosso” ... quotidiano.net
Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2025: la classifica - Sul podio anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che si sono posizionati al secondo posto. fanpage.it
Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando con le Stelle 2025: un trionfo indimenticabile! - La finale di Ballando con le Stelle 2025 ha visto trionfare Andrea Delogu e Nikita Perotti, grazie a straordinarie esibizioni e al caloroso sostegno del pubblico. notizie.it
Ballando con le stelle 2025 - della nona puntata. E chi è stato eliminato
SFIDA Sostieni la tua coppia preferita #FrancescaFialdini e #GiovanniPernice con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle - facebook.com facebook
Ballando con le stelle, la finale. In gara rientrano Martina Colombari e Rosa Chemical x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.