Ballando con le Stelle Nikita Perotti trionfa insieme ad Andrea Delogu | è la prima vittoria del maestro di Chivasso

Nikita Perotti, giovane maestro di ballo di Chivasso, ha conquistato la vittoria a Ballando con le Stelle 2025 insieme ad Andrea Delogu. Questa affermazione rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e testimonia il suo impegno e talento nel mondo della danza. Perotti si è distinto per la sua professionalità, portando a casa il primo posto in questa prestigiosa competizione.

