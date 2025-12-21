Ballando con le stelle nervi tesi tra Selvaggia Lucarelli e Martina Colombari | Ti metterei le mani addosso

Durante la finale di Ballando con le stelle, sono emerse tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Martina Colombari, culminate in una frase provocatoria. La serata si è conclusa con un risultato inaspettato, che ha visto Andrea Delogu trionfare, portando a termine un’edizione caratterizzata da numerosi momenti di discussione e intensità narrativa.

La finale di Ballando con le stelle si chiude con un esito che ribalta ogni previsione e incorona Andrea Delogu come vincitrice di un’edizione lunga, complessa e attraversata da mille sfumature narrative. Un trionfo maturato passo dopo passo, settimana dopo settimana, quando il percorso della conduttrice ha iniziato a parlare più al pubblico che ai tecnicismi della giuria, costruendo un legame emotivo che alla fine si è rivelato decisivo. >> “ Ma come.”. Andrea Delogu, quanto ha vinto davvero a Ballando con le stelle. Italiani spiazzati dopo la finale La vittoria di Andrea Delogu arriva come il punto di arrivo di una crescita evidente, fatta di lavoro costante, dedizione e di una trasformazione che ha convinto chi guardava da casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Le mani addosso”. Ballando con le stelle, nervi tesi tra Selvaggia Lucarelli e Martina Colombari

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli furiosa a Ballando con le Stelle: “Vi metterei le mani addosso”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ballando con le stelle, tensione alle stelle dietro le quinte: scoppia il caso | “Non è più solo uno show”.

Chi vincerà Ballando con le Stelle 2025? Francesca Fialdini rischia, il favorito ora è un altro - La pista di Ballando con le Stelle continua a scintillare tra emozioni, polemiche e scivoloni inattesi. dilei.it

Ballando con le stelle, nuovo infortunio: ecco cosa è successo e di chi si tratta! - Dopo Francesca Fialdini, un altro protagonista della 20esima edizione di Ballando con le stelle si è fatto male durante le prove e rischia di dover lasciare la pista da ballo di Rai1: "Ora è in ... comingsoon.it

Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. Secondo posto per la toscana Francesca Fialdini (di Massa, ndr) e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Raiuno. La vittoria è stata decretata al t - facebook.com facebook

«Ballando con le stelle», il pagellone finale: il trionfo di Andrea Delogu (9), Fognini cade e si rialza (7), la rivincita di D'Urso (8) x.com