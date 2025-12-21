Ballando con le stelle Magnini in finale conquista il pubblico ma divide la giuria | è polemica sui voti

Nella finale di Ballando con le stelle, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli hanno portato in scena un’esibizione che ha ricevuto il favore del pubblico, mentre ha generato divisioni tra i giudici. La differenza di valutazioni ha suscitato discussioni e riflessioni sulla trasparenza e l’imparzialità del voto, alimentando un clima di tensione e polemica. Se ne parlerà ancora nei prossimi giorni.

Tensione e polemica nella finale di Ballando con le stelle dopo l’esibizione di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, protagonisti di una performance che ha entusiasmato il pubblico ma non ha convinto fino in fondo la giuria. Il moderno portato in scena dalla coppia ha messo in evidenza i notevoli progressi tecnici dell’ex campione di nuoto, un aspetto riconosciuto anche dai giudici, ma che non si è tradotto in un punteggio all’altezza delle aspettative. Magnini in finale a Ballando, il voto che accende il caso. Magnini e Tripoli hanno chiuso l’esibizione con 45 punti complessivi, un risultato giudicato deludente da parte di molti spettatori in studio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ballando con le stelle, Magnini in finale conquista il pubblico ma divide la giuria: è polemica sui voti Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, ottava puntata: il charleston di Fabio Fognini conquista pubblico e giuria Leggi anche: Ballando, Magnini in finale incanta tutti… tranne la giuria: è polemica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ballando con le stelle, la finale. Delogu commuove, Colombari delude, brilla l’ironia di Fognini; Ballando con le Stelle, Magnini perde le staffe: Fermatemi che mi arrabbio, interviene Barbara D'Urso. Caos pre finale; Ballando, Magnini in finale incanta tutti... tranne la giuria: è polemica; Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera. Caos a Ballando dopo l’esibizione di Magnini: il pubblico rumoreggia contro Lucarelli, cosa è successo - Il pubblico fischia Selvaggia Lucarelli e si schiera con Filippo Magnini, l'intervento della giurata ... fanpage.it

Ballando, Magnini in finale incanta tutti... tranne la giuria: è polemica - A creare caos sono stati i punti di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno dato entrambi 8. msn.com

Ballando Con Le Stelle 2025, caos prima della Finale: Filippo Magnini si infuria dietro le quinte, ecco il motivo - Filippi Ballando: tensione e frustrazione nella finale di Ballando con le Stelle. mondotv24.it

Ballando con le stelle, la finale. In gara rientrano Martina Colombari e Rosa Chemical x.com

Paolo Belli è il primo eliminato della finale di Ballando con le Stelle. Allo spareggio passano Martina Colombari e Rosa Chemical - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.