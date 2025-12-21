Ballando con le Stelle le pagelle della finale | Delogu incanta 10 Magnini tra le polemiche 9,5 Colombari manca l’appuntamento 7
La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si chiude con il trionfo di Andrea Delogu e Nikita Perotti, alla prima vittoria per entrambi. Una finale lunga, stratificata, emotivamente carica, attraversata da colpi di scena continui, polemiche accese e ribaltoni inattesi. Una serata che ha diviso pubblico e giuria e che ha visto uscire di scena Filippo Magnini tra contestazioni rumorose e una Martina Colombari apparsa sottotono proprio nel momento decisivo. Lo spareggio iniziale. Prima della finale vera e propria, il programma ha vissuto una fase di spareggio che ha definito la griglia definitiva dei finalisti, dando subito il tono a una serata destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
