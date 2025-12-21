Ballando con le stelle le pagelle del 20 dicembre | il melodramma di Martina Colombari 3 il trionfo di Barbara D’Urso 7

Ecco le pagelle del 20 dicembre di Ballando con le stelle, in un quadro di confronto e valutazioni. Dopo settimane di competizione intensa e diversi imprevisti, la stagione si avvia alla conclusione. La puntata ha visto protagonisti momenti di tensione e successi, culminando in una finale ricca di emozioni. Di seguito, i giudizi sui principali protagonisti della serata.

Dopo lunghe settimane ad alto tasso di competitività. Dopo numerose incomprensioni, troppi infortuni e ancor più numerosi battibecchi, l'edizione 2025 di Ballando con le stelle giunge al suo termine, con una finale tra le più agguerrite nella storia dello show condotto da Milly Carlucci. Le nostre pagelle ai concorrenti, totalmente e volontariamente disallineate ai risultati della competizione. Milly Carlucci, sempre una professionista. Fuori gara. Il tempo passa per tutti, ma non per Milly Carlucci. L'ormai storica padrona di casa di Ballando con le stelle è sempre impeccabile. Elegantissima nel lungo abito di paillettes, adempie ad ogni suo dovere.

