Ecco la classifica completa di Ballando con le Stelle, con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Dopo una lunga sfida, i giudici hanno decretato il loro successo, battendo Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La finale si è conclusa alle 1:52, segnando un risultato inatteso e significativo per i concorrenti.

Alla fine a Ballando con Le Stelle ha trionfato Andrea Delogu, è l’una e 52 minuti e arriva il verdetto: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la sfida contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Due coppie splendide, affiatate e di grande talento. Fialdini era la favorita, ma Andrea non si è mai fermata. Come si usa dire a «Ballando» ha fatto un bellissimo percorso. Sincera, gioiosa. A colpi di professionalità, impegno, sudore, tanto che nell’istante della proclamazione della vincitrice, Andrea Delogu fa letteralmente una piroetta, non si tiene, piange, alza le braccia, un momento di immensa gioia quasi liberatrice, mentre accanto, Francesca Fialdini non riesce a nascondere la sua delusione, dopo tanto impegno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ballando con le stelle, la vittoria incredibile di Andrea Delogu, ecco la classifica completa

Leggi anche: Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2025: la classifica

Leggi anche: Ballando con le stelle 2025: Andrea Delogu è la vincitrice. La classifica finale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ballando con le stelle, la vittoria incredibile di Andrea Delogu. Sconfitta di Francesca Fialdini; Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita; Andrea Delogu magica, Francesca Fialdini stellare, Barbara D’Urso macigno: le pagelle della finale di Ballando con le Stelle 2025; Tu hai talento per il ballo Francesca, non sapevi di averlo: Selvaggia a Fialdini.

Ballando con le stelle, la vittoria incredibile di Andrea Delogu. Sconfitta di Francesca Fialdini - Terzi classificati Barbara d'Urso e Fabio Fognini dopo una maratona televisiva terminat ... msn.com