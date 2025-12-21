Ballando con le stelle la vittoria incredibile di Andrea Delogu ecco la classifica completa
Ecco la classifica completa di Ballando con le Stelle, con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Dopo una lunga sfida, i giudici hanno decretato il loro successo, battendo Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La finale si è conclusa alle 1:52, segnando un risultato inatteso e significativo per i concorrenti.
Alla fine a Ballando con Le Stelle ha trionfato Andrea Delogu, è l’una e 52 minuti e arriva il verdetto: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la sfida contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Due coppie splendide, affiatate e di grande talento. Fialdini era la favorita, ma Andrea non si è mai fermata. Come si usa dire a «Ballando» ha fatto un bellissimo percorso. Sincera, gioiosa. A colpi di professionalità, impegno, sudore, tanto che nell’istante della proclamazione della vincitrice, Andrea Delogu fa letteralmente una piroetta, non si tiene, piange, alza le braccia, un momento di immensa gioia quasi liberatrice, mentre accanto, Francesca Fialdini non riesce a nascondere la sua delusione, dopo tanto impegno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
