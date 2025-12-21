Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D'Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2025/ Diretta e vincitore: spareggio tra Colombari, Chemical e Paolo Belli - Oggi 20 dicembre va in onda la finale di Ballando con le stelle 2025 che proclamerà il vincitore di questa edizione: Lucio Corsi e Cocciante ospiti ... ilsussidiario.net

La finale di Ballando con Le Stelle: le coppie che si esibiscono per prime e come funziona il voto - Lo spareggio iniziale tra Colombari, Belli e Chemical apre la finale. ilfattoquotidiano.it

Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, battendo nella finalissima Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che manca la doppietta. Il risultato è giusto - facebook.com facebook

Ballando con le stelle, la finale. In gara rientrano Martina Colombari e Rosa Chemical x.com

