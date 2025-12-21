Ballando con le stelle Barbara D' Urso gela Selvaggia | Io non riesco
Durante l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso ha attirato l’attenzione non solo per la sua partecipazione, ma anche per le sue dichiarazioni. Nonostante non abbia conquistato il primo posto, la conduttrice si è distinta per la sua presenza e il suo atteggiamento. In una recente occasione, ha sorpreso Selvaggia con una frase diretta e sincera:
Non ha vinto Ballando con le Stelle 2025: è arrivata terza, ma di sicuro Barbara D'Urso è stata la grande protagonista di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci, travolgente in pista, davanti alla giuria e fuori, sui social. Sempre la battuta pronta, l'orgoglio e un paio di rivincite da prendersi. In finale ha vinto la coppia Delogu-Perotti davanti a Fialdini-Pernice. Carmelita si è dovuta accontentare del podio, accanto al maestro Pasquale La Rocca, nonostante fosse indicata alla vigilia come la grande favorita. Non è mancato in ogni caso un momento memorabile: il nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli, che l'ha punzecchiata per tutta l'edizione pur senza mai "bastonarla" dal punto di vista dei punteggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
