Durante l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso ha attirato l’attenzione non solo per la sua partecipazione, ma anche per le sue dichiarazioni. Nonostante non abbia conquistato il primo posto, la conduttrice si è distinta per la sua presenza e il suo atteggiamento. In una recente occasione, ha sorpreso Selvaggia con una frase diretta e sincera:

Non ha vinto Ballando con le Stelle 2025: è arrivata terza, ma di sicuro Barbara D'Urso è stata la grande protagonista di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci, travolgente in pista, davanti alla giuria e fuori, sui social. Sempre la battuta pronta, l'orgoglio e un paio di rivincite da prendersi. In finale ha vinto la coppia Delogu-Perotti davanti a Fialdini-Pernice. Carmelita si è dovuta accontentare del podio, accanto al maestro Pasquale La Rocca, nonostante fosse indicata alla vigilia come la grande favorita. Non è mancato in ogni caso un momento memorabile: il nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli, che l'ha punzecchiata per tutta l'edizione pur senza mai "bastonarla" dal punto di vista dei punteggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ballando con le stelle, Barbara D'Urso gela Selvaggia: "Io non riesco"

Leggi anche: Ballando con le Stelle, scontro infuocato tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli: "Io non sono la prima della classe!"

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Barbara D’Urso esplode contro Selvaggia: “Non capisci”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso da applausi, Panatta e Bertolucci ballerini per una notte spiritosissimi; Qualcosa di dolce a Lucarelli?, Non riesco a essere finta, (l'ultima) frecciata di D'Urso a Ballando; Fabio Canino e la finale di Ballando con le stelle: «Barbara D'Urso ha avuto paura, Andrea Delogu ha la maturità di una sessantenne. I gay in tv? Sono gay di regime»; Barbara D’Urso a Porta a Porta dopo 15 anni ironizza su Ballando: “Davvero c’era qualcuno che non mi amava?”.

Ballando con le stelle, le pagelle della finale: Martina Colombari troppo emozionata (8-), l'exploit di Rosa Chemical (9.5). Vince Andrea Delogu, D'Urso solo terza - La finale di Ballando con le Stelle si è aperta con uno spareggio al cardiopalma e si è chiusa con l'ultima decisiva gara per la conquista del titolo. ilgazzettino.it