Ballando con le Stelle 2025 vincono Andrea Delogu e Nikita Perotti
Ballando con le Stelle 2025 si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La coppia ha saputo distinguersi nel corso della competizione, dimostrando impegno e abilità nel ballo. La loro vittoria rappresenta un traguardo importante in una stagione ricca di emozioni e sfide. Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1.
Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto l'edizione 2025 di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1. Delogu e Perotti hanno sconfitto in finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Terzi classificati, a parimerito, Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca e Fabio Fognini con Giada Lini.
