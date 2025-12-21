Ballando con le Stelle 2025 | vincono a sorpresa Andrea Delogu e Nikita Perotti ma dall' anno prossimo bisogna correre ai ripari
Ballando con le Stelle 2025 si conclude con una vittoria inaspettata di Andrea Delogu e Nikita Perotti, sorprendendo molti. La ventesima edizione del programma di Rai1 ha mostrato alcuni cambiamenti rispetto al passato, ma evidenzia anche la necessità di rinnovarsi per mantenere l’interesse del pubblico. La trasmissione, infatti, richiede un aggiornamento che possa rispettare le nuove dinamiche televisive e le aspettative degli spettatori.
La ventesima edizione del programma di Rai1 spariglia le carte all'ultimo, ma ha un grande bisogno di innovarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
