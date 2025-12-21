Ballando con le stelle 2025 | trionfano Andrea Delogu e Nikita Perotti

Ballando con le stelle 2025 si è concluso con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La coppia ha conquistato il pubblico e la giuria, portando a casa il premio finale. Lo show, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, ha visto protagonisti numerosi talenti e momenti di danza. Andrea Delogu e Nikita Perotti sono stati riconosciuti per la loro performance e dedizione.

Sono Andrea Delogu e Nikita Perotti i vincitori dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Secondi classificati di questa ventesima edizione, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. In un video pubblicato sui social dopo la vittoria, Andrea Delogu e Nikita Perotti ringraziano il pubblico: «grazie per averci sostenuto dall’inizio fino alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ballando con le stelle 2025: trionfano Andrea Delogu e Nikita Perotti Leggi anche: Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano in finale Leggi anche: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando con le Stelle 2025 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ballando con le stelle 2025, chi ha vinto la nuova edizione: trionfano Andrea Delogu e Nikita Perotti; Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita; Ballando con le Stelle 2025, la Finale di Sabato 20 dicembre: Trionfa la coppia..; Ballando con le stelle 2025: trionfano Andrea Delogu e Nikita Perotti, seconda Francesca Fialdini con Giovanni Pernice. Cosa è successo in finale. Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano in finale - Selvaggia Lucarelli: “Sono furibonda, vi metterei le mani addosso” ... quotidiano.net

Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu (10) trionfo meritato, Fialdini brilla (9), D'Urso ostinata (5) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata finale della ventesima edizione del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci sabato 20 dicembre 2025 ... libero.it

Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: "Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita" - "Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. msn.com

Ballando con le Stelle 29 novembre: eliminati e chi va in semifinale

Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, battendo nella finalissima Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che manca la doppietta. Il risultato è giusto - facebook.com facebook

Ballando con le stelle, la finale. In gara rientrano Martina Colombari e Rosa Chemical x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.