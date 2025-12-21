Ballando con le Stelle 2025 classifica finale chi ha vinto l’ultima puntata del 20 dicembre

Ecco la classifica finale di Ballando con le Stelle 2025, determinata nell’ultima puntata andata in onda il 20 dicembre su Rai 1. La serata ha visto i concorrenti confrontarsi per l’ultima volta, decretando i vincitori di questa edizione. Di seguito, i risultati e i commenti sulla performance finale.

Ballando con le Stelle 2025 classifica finale. Ultima puntata con Ballando con le Stelle 2025, in onda il 20 dicembre su Rai 1. Sul podio della ventesima edizione sono Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Di fronte a loro, la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di "Vita in Diretta". La classifica finale di Ballando con le Stelle 2025, chi ha vinto l'ultima puntata? Ballando con le Stelle 2025 classifica ultima puntata del 20 dicembre.

