Ballando con le Stelle 2025 | chi ha vinto la finale e la classifica completa
Ecco la risposta alla domanda che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori: chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025 e qual è la classifica completa. Dopo una lunga serata ricca di sfide e colpi di scena, il risultato finale è stato annunciato poco prima delle due.
La domanda che ha accompagnato per tutta la notte la finale di Rai 1 è una sola: chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025? Dopo una puntata lunghissima, fatta di sfide, spareggi, polemiche e ribaltamenti, il verdetto è arrivato poco prima delle due del mattino. A trionfare nella ventesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno conquistato il pubblico e superato nell’ultimo scontro finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è chiusa con una delle finali più lunghe, discusse ed emotivamente cariche della storia del programma. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Ballando con le Stelle, riassunto 15 novembre 2025: Fialdini lascia, chi ha vinto la puntata, eliminato e classifica finale
Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025 classifica finale, chi ha vinto l’ultima puntata del 20 dicembre
Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera; Ballando con le stelle 2025, chi ha vinto la nuova edizione: trionfano Andrea Delogu e Nikita Perotti; Ballando con le Stelle, sabato 13 dicembre: chi ha vinto, chi sono i finalisti, ballottaggio, classifica finale; Ballando con le stelle, trionfa Andrea Delogu, Francesca Fialdini seconda: è gara di bravura.
Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: ecco i vincitori - Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: scopriamo insieme i vincitori di questa edizione Sabato 20 dicembre si è finalmente svolta la finalissima di ... novella2000.it
Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano in finale - Selvaggia Lucarelli: “Sono furibonda, vi metterei le mani addosso” ... quotidiano.net
Vincitore Ballando con le Stelle 2025 | Chi ha vinto l’edizione 20 - Stasera il nome del vincitore Ballando con le Stelle 2025, l'edizione numero 20 che ha riservato non poche sorprese. lagazzettadigitale.it
Ballando con le Stelle, riassunto 22 novembre 2025 chi ha vinto, eliminato e classifica finale
Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, battendo nella finalissima Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che manca la doppietta. Il risultato è giusto - facebook.com facebook
Ballando con le stelle, la finale. In gara rientrano Martina Colombari e Rosa Chemical x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.