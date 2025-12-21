Ballando con le Stelle 2025 | chi ha vinto la finale e la classifica completa

Ecco la risposta alla domanda che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori: chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025 e qual è la classifica completa. Dopo una lunga serata ricca di sfide e colpi di scena, il risultato finale è stato annunciato poco prima delle due.

La domanda che ha accompagnato per tutta la notte la finale di Rai 1 è una sola: chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025? Dopo una puntata lunghissima, fatta di sfide, spareggi, polemiche e ribaltamenti, il verdetto è arrivato poco prima delle due del mattino. A trionfare nella ventesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno conquistato il pubblico e superato nell’ultimo scontro finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è chiusa con una delle finali più lunghe, discusse ed emotivamente cariche della storia del programma. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

