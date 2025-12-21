Ballando con le Stelle 2025 Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la 20a edizione

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si conclude con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La gara ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico lungo tutto il percorso. La finale ha premiato il talento e la costanza dei vincitori, che si sono distinti tra gli altri. La serata si è conclusa con questa premiazione, celebrando il successo della manifestazione.

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si chiude con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Nella finalissima del sabato sera di Rai 1, la coppia ha conquistato il pubblico imponendosi allo scontro decisivo con il 55% delle preferenze su Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Un successo che porta la conduttrice e il suo maestro a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del programma, raccogliendo idealmente il testimone lasciato da Bianca Guaccero. Una finale lunga e combattuta, segnata da giudizi accesi, reazioni contrastanti e momenti di spettacolo puro, impreziosita anche dalla presenza di due ospiti d’eccezione come Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ballando con le Stelle 2025, Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la 20a edizione Leggi anche: Ballando con le stelle: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la 20esima edizione Leggi anche: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando con le Stelle 2025 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ballando con le stelle, la vittoria incredibile di Andrea Delogu. Sconfitta di Francesca Fialdini; Ballando con le stelle: Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori del 2025; Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita; Ballando con le Stelle, su Instagram la dichiarazione di Andrea Delogu a Nikita Perotti. A sorpresa ma non troppo Andrea Delogu vince “Ballando con le stelle 2025”. Le pagelle della finale - Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il gran finale della ventesima edizione, condotta come sempre da Milly Carlucci. iodonna.it

Vince Ballando con Le Stelle 2025 Andrea Delogu. Seconda Francesca Fialdini: la classifica - La conduttrice ha conquistato il pubblico insieme al maestro Nikita Perotti, superando la favorita Francesca Fialdini. ilfattoquotidiano.it

Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica - favorita ma, nel corso delle puntate, complice il feeling col suo ballerino Nikita Perotti, Andrea Delogu ha conquistato i giudici. tg24.sky.it

«Ballando con le stelle», il pagellone finale: il trionfo di Andrea Delogu (9), Fognini cade e si rialza (7), la rivincita di D'Urso (8) x.com

Leggo. . Alla fine l'ha spuntata Andrea Delogu. La conduttrice de "La porta magica" è riuscita a strappare dalle mani di Francesca Fialdini la coppa di migliore ballerina di Ballando con le stelle 2025. Al fianco del suo maestro di ballo Nikita Perotti Andrea Delo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.